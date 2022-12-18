T1霍華德未上場 雲豹不敵海神

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天3連戰最終戰，「魔獸」霍華德並未上陣，僅在場邊觀戰，最終以89比93不敵高雄全家海神，海神亞外布銳克曼繳出19分、12籃板、11助攻，賞給雲豹6連敗。

T1聯盟桃園永豐雲豹週末面臨3連戰考驗，16日在主場國體大綜合體育館輸給台南台鋼獵鷹，17日作客新莊對戰新北中信特攻，又吞下敗仗，近期陷入5連敗，今天回到主場迎戰海神，力拚止敗。

雲豹開賽拉出6比0攻勢，海神展開反擊，以11比10反超，剛加盟的老將林宜輝三分命中，幫助雲豹要回領先，雲豹洋將艾夫伯（Michael Efevberha）首節獨攬13分，率隊以24比21領先。

不過，首節還剩1分17秒也出現一段插曲，胡瓏貿上籃，雲豹艾夫伯手揮向胡瓏貿臉部，被判違反運動精神犯規。

雲豹次節最多領先14分，但海神靠著吳曉謹、胡瓏貿、亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）輪流轟炸雲豹外線，上半場結束以48比47逆轉。

37歲「魔獸」霍華德（Dwight Howard）歸隊後3連戰前2場都有出賽，但今天未在先發名單內，都在場邊觀戰，下半場就有不少球迷在場邊高喊霍華德名字，期待能看到霍華德大秀身手。

下半場雙方互有領先，決勝節倒數2分33秒，海神隊胡瓏貿將球誤傳給場邊的雲豹隊總教練劉嘉發，一旁的霍華德也露出驚訝表情。

海神隊洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）隨後上籃，率隊取得89比88領先，雲豹隊林宜輝2罰中1扳平，布銳克曼倒數23.42秒拋投，且後續4罰中2，奠定勝基，雲豹無力逆轉，最終以89比93落敗，苦吞6連敗。

海神亞洲外援布銳克曼繳出19分、12籃板、11助攻「大三元」成績。而雲豹以艾夫伯表現最佳，31分、13籃板、6助攻。（編輯：張雅淨）1111218