單場狂飆9記三分球 T1盧捷閔：設定每場投進10球

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（中央社記者龍柏安台北17日電）T1桃園雲豹射手盧捷閔今天砍進本土單場最多的9顆三分球，攻下生涯新高的34分，可惜球隊仍以94比103不敵地主新北中信特攻，他開玩笑說：「我設定每場要投進10球。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天作客新北中信特攻，台灣最大咖洋將霍華德（Dwight Howard）僅攻下15分、6籃板，反倒是射手盧捷閔火力四射，光在上半場就飆進5顆三分球，一度率領球隊半場打完取得48比46領先。

儘管天氣冷颼颼，盧捷閔今天手感卻十分火燙，全場三分球累積15投9中，也改寫由他自己保持的本土單場最多三分球紀錄（8顆），比賽結束前，他一度有機會將進球紀錄提升至雙位數，可惜最後卻差了一點。

盧捷閔先開玩笑說，他每場賽前都設定要投進10顆，接著才表示其實他給自己的目標，就是能夠每場能穩定輸出4至5顆三分球，不過被問到比賽前最後一球失手，他承認：「有點可惜。」

今天比賽當中，出現罕見地5分打，盧捷閔在投進三分球後，接著又站上罰球線操刀兩罰俱中，他透露，裁判的解釋是犯規發生在進球之後，所以判給他2次罰球，他笑說：「這也是我生涯第一次碰上5分打。」（編輯：張芷瑄）1111217