NBA安特托昆博僅7分無礙戰局 公鹿氣走老鷹[影]

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密爾瓦基公鹿11日以114比105擊敗亞特蘭大老鷹，「字母哥」安特托昆博（左）此役只得7分。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）

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（中央社亞特蘭大11日綜合外電報導）靠著哈勒戴（Jrue Holiday）27分助陣，密爾瓦基公鹿今天以114比105擊敗亞特蘭大老鷹，繼續以美國職籃NBA東區老3的地位朝領頭羊邁進。

法新社報導，公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役施展不開只得7分，但仍抓下18個籃板、另有10次助攻。

哈勒戴是公鹿5名得分上雙的球員之一，其他包括羅培茲（Brook Lopez）貢獻20分，波蒂斯（Bobby Portis）、卡特（Jevon Carter）各13分，康納頓（Pat Connaughton）則挹注10分。

公鹿下半場早早掌控比賽，第3節甚至一度領先24分，勝利似乎已是囊中之物。

但老鷹一步步追趕，慢慢拉近比分，第4節尾聲甚至靠著鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）跳投，以103比101首度超前。

但公鹿當然不是省油的燈，羅培茲1記三分球要回領先後，公鹿穩住陣腳重新掌控戰局，最終收下勝利。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120112