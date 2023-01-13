PLG李家瑞關鍵5分鎖定勝局 攻城獅險勝夢想家

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（中央社記者龍柏安台北13日電）PLG新竹街口攻城獅今天靠著洋將班尼特攻下最高的25分、15籃板，加上李家瑞在最後2分25秒內連拿5分，助球隊87比80險勝福爾摩沙台新夢想家，逼對手苦吞4連敗。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅，今天在主場迎戰近況低迷又剛換新帥的福爾摩沙台新夢想家，攻城獅上半場打完就取得雙位數領先，第3節甚至取得15分優勢，沒想到後勁十足的夢想家在第4節一度以78比77後來居上。

決勝時刻攻城獅洋將班尼特（Anthony Bennett）先飆進三分球超前比數，接下來李家瑞也貢獻一記三分球，幫球隊拉出6比0攻勢穩住陣腳，接下來又在比賽結束前32.4秒切入上籃得手，擴大領先優勢，也撲滅對手反攻氣焰。

全場僅拿5分的李家瑞，得分全在決勝關鍵期，賽後他強調，第4節他還是把專注度放在防守上，只是隊友創造了外圍空檔的機會，「我就是大膽的、有信心的出手」。

攻城獅近兩戰上半場打完都握有雙位數領先，最後卻總贏得驚險，李家瑞說：「我們球隊在領先的時候，心態上會比較鬆懈，專注度也比較不足。」他表示，接下來會提醒彼此，希望相同的錯誤不要再犯。

夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）今天在首節就送出兩次麻辣火鍋，全場則送出4記，讓他在聯盟生涯阻攻累積達103次，成為聯盟史上累計阻攻數破百的第1人；而攻城獅本土後衛高國豪單場送出10次助攻，生涯累積助攻達251次，同為聯盟史上第1人。（編輯：唐聲揚）1120113