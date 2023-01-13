女記者愛車遭砸毀 鋼鐵人發聲明自清

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（中央社記者龍柏安台北13日電）高雄17直播鋼鐵人晚間發表聲明自清，強調一名女性記者愛車遭砸毀一事，跟球團沒有任何關係，除譴責暴力行為，也希望檢警能儘速還原並釐清真相，以懲不法。

根據報導，一名女性記者愛車停在自家社區樓下，去年12月31日遭3名不明人士砸破擋風玻璃，還在水箱與引擎倒入鐵釘，造成整輛汽車報銷，此外車上甚至還裝有GPS追蹤器，警方循線逮捕3名嫌犯，並查出主嫌，但對於砸車動機卻始終不願多談。

警方懷疑，女記者愛車遭砸，很有可能是日前報導鋼鐵人資金爭議遭到報復，目前也正在了解主嫌與球團股東之間的關係。

鋼鐵人深夜則發表聲明，鄭重澄清記者汽車遭砸事件與球團無任何關聯，也希望媒體不要以無任何根據的不實消息報導及臆測，傷害球隊致力於籃球領域的努力。

球團在聲明中指出，對於任何暴力行為均予以譴責，不過也強調，記者遭砸車的原因及過程，應待檢警機關調查，以期能水落石出，對於該名女性記者的遭遇，球團則深表遺憾，盼檢警能儘速還原並釐清真相，以懲不法。

除此之外，鋼鐵人在聲明中也強硬表示，對於任何針對球團的不實指控與報導，球團當全力澄清，在事實不明且無任何證據的情形下，任意與球團作不當連結與猜想，使球隊遭受名譽上損害，球團絕不姑息此種惡劣行為，當依循司法程序捍衛清白。（編輯：陳正健）1120113