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詹姆斯生涯得分突破3萬8000分躍居史上第2 湖人1分輸球[影]

2023/1/16 15:21（1/16 15:57 更新）
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美國職籃NBA洛杉磯湖人主力球星詹姆斯生涯總得分15日正式突破3萬8000分，成為NBA史上第2位達成這項里程碑的球員。（圖取自twitter.com/NBA）
美國職籃NBA洛杉磯湖人主力球星詹姆斯生涯總得分15日正式突破3萬8000分，成為NBA史上第2位達成這項里程碑的球員。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人主力球星詹姆斯生涯總得分今天正式突破3萬8000分，成為NBA史上第2位達成這項里程碑的球員，料本季就能擠下賈霸躍居史上。

路透社報導，征戰NBA已20個賽季的詹姆斯（LeBron James）今天率湖人在主場迎戰東區強權費城76人，賽前僅差11分就能達到3萬8000分里程碑，手感火熱的他首節前7分鐘便砍下12分。

詹姆斯第一節9投8中攻下16分，靠一記中距離跳投讓生涯總得分突破3萬8000分大關，湖人球迷在之後的暫停休息時為他熱烈鼓掌，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也笑著擁抱他以示慶祝。

已38歲的詹姆斯本賽季場均繳出29分，可望在未來幾週打破前湖人傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所締聯盟史上第一的生涯3萬8387分紀錄。

美聯社報導，詹姆斯今天雖繳出35分10助攻8籃板的準大三元表現，無奈恩比德（Joel Embiid）再度發威，獨拿35分11籃板4助攻，率隊113比112險勝湖人，讓湖人5連勝後吞下3連敗。

在恩比德的防守下，湖人球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）未能在最後一波進攻讀秒階段投籃或傳球，讓76人得以保住勝利。

衛斯布魯克此役攻下20分14籃板11助攻，生涯第198次大三元，也是本季第4次從板凳出發繳出大三元成績。隊友嘉布瑞爾（Wenyen Gabriel）砍下14分，布朗（Troy Brown Jr）繳出13分。

哈登（James Harden）為76人貢獻24分13助攻，隊友馬克西（Tyrese Maxey）進帳16分，哈里斯（Tobias Harris）則有15分的表現，76人本季對戰湖人完成橫掃，也是對湖人6連勝。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1120116

#湖人
#衛斯布魯克
#詹姆斯
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