洪一中想找年輕洋將 對張喜凱、胡冠俞有期待

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職第6隊台鋼雄鷹今天舉辦記者會宣布洪一中是創隊總教練，談到初步帶兵規劃，洪一中表示，想要找年輕洋將一起來訓練，並點出對曾經帶過的子弟兵張喜凱、胡冠俞有期待。

洪一中目前還沒有加入球隊訓練，不過他已經有初步想法，希望將投手教練橫田久則的日式風格及打擊教練路易士的美式風格融合，也會希望橫田久則和路易士去找一些年輕洋將來球隊一起訓練。

由於台鋼雄鷹隊今年會先在二軍比賽，洪一中指出，目前還不需要一軍作戰的洋將，「但我希望我們選手可以提早熟悉外國面孔，假如說年輕洋將可以訓練起來，以後也可以用，而且現在比賽中也需要人員替換。」

雖然台鋼雄鷹隊現在球員大部分都是新面孔，不過前樂天桃猿隊下勾投手張喜凱去年底透過擴編選秀到台鋼，當初他在2019年季中選秀就是洪一中選進來的；另外，透過擴編選秀從富邦悍將到台鋼的內野手胡冠俞，洪一中執教悍將時期也有帶過。

洪一中表示，當初選張喜凱進職棒後自己就離開桃猿隊了，並沒有太多接觸。他指出，以前橫田久則也教過同樣是下勾投手的「阿鈣」廖于誠，「阿鈣說過橫田很有耐心，是很會去引導投手的教練，我覺得喜凱的動作很順暢也滿聰明，但可能心理層面有一點障礙，看能不能幫助他找回來，就會是台鋼很好的先發投手。」

至於22歲的胡冠俞，洪一中指出，當初胡冠俞在富邦悍將機會不是很多，而且以前輩分沒有這麼高可能會怕，「事實上他是很有潛力的選手，練習態度也很好，我想換到這個環境，他是不是比較不會有負面想法，我們對他也是有期待。」（編輯：張雅淨）1120116