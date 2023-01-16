球后斯威雅蒂澳網首輪驚險過關 稱靠保持專注克敵

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）世界排名第一的波蘭好手斯威雅蒂今天在澳洲網球公開賽驚險擊敗德國好手尼邁爾，挺進第2輪。她賽後受訪時強調對手在場上持續壓迫，「我只想保持專注」。

法新社報導，上個賽季曾拉出37連勝，連奪法國公開賽和美國公開賽金盃的斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天打得綁手綁腳，在拉佛球場（Rod Laver Arena）花了1小時59分鐘才以6比4、7比5拍倒頑強的尼邁爾（Jule Niemeier）。

尋求4大滿貫賽中澳網首金的斯威雅蒂，首盤與對手纏鬥後勝出，第2盤一開始就被世界排名69的尼邁爾破發。

去年堪稱尼邁爾生涯最重要賽季，她在溫布頓大賽挺進8強，美網16強賽出戰斯威雅蒂還曾搶得領先。

尼邁爾今天第2盤首局先對斯威雅蒂破發並且率先聽牌，但是這股氣勢卻後繼無力，在5比4後被對手追平和超前，終至落敗。

一發進球率僅49%的斯威雅蒂賽後受訪說：「老實講，我只想保持專注，因為我知道尼邁爾球發得很棒，她確實壓迫我，對我造成壓力。」

「所以我非常高興拿下這場比賽，因為第一輪總是很棘手，我猜像朱爾這樣的對手更是難纏。」

這場比賽嬴球後也讓3座大滿貫金盃得主斯威雅蒂在大滿貫首輪出賽紀錄來到15勝1敗。這位2020年法國網球公開賽女單冠軍本屆澳網第2輪將對上哥倫比亞女將歐索里奧（Camila Osorio）。

今天澳網女單另一場比賽，白俄羅斯選手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）以6比4、7比6（7/3）撂倒美國選手科甯（Sofia Kenin）。

第24種子艾薩蘭卡是2012年和2013年澳網女單金盃得主。她第2輪將遭遇阿根廷好手波多偌斯卡（Nadia Podoroska）。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120116