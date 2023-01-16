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澳網兩度獲亞軍 俄國好手梅迪維夫輕取對手晉2輪

2023/1/16 23:12
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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）曾兩度在澳洲網球公開賽（Australian Open）遺憾抱銀的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天火力全開，一盤未失輕取美國對手希隆（Marcos Giron）晉級2輪。

法新社報導，比對手幾乎高出30公分的大會第7種子梅迪維夫以6比0、6比1、6比2直落三，僅花1小時36分鐘就在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）擊敗世界排名第56的希隆。

梅迪維夫第二輪將出戰澳洲外卡選手米爾曼（John Millman），後者經5盤鏖戰擊敗瑞士選手胡斯勒（Marc-Andrea Huesler）。

梅迪維夫在去年和2021年都僅奪澳網亞軍，2021年輸給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），去年則是在先奪兩盤後被意外大逆轉，最後敗給西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

他說：「去年有很棒的回憶，但我今年當然希望締造更好的回憶。」

2021年美網冠軍梅迪維夫去年在澳網苦澀吞敗後，一度爬上世界第一的寶座，但僅待了16週，隨後一路下滑到第8名位置。他去年在法網和美網都止步16強，溫布頓網球錦標賽則是因為俄國入侵烏克蘭、俄國選手遭抵制而未能參賽。

另一場澳網男單賽事，大會第3種子、24歲希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）延續今年不敗紀錄，以6比3、6比4、7比6（8/6）直落三擊敗世界排名第61的艾利斯（Quentin Halys）晉級第二輪，拿下今年第5場優勝。

他下一輪將遭遇日裔澳洲外卡選手土方林奇（Rinky Hijikata）。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120116

#梅迪維夫
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