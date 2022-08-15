輸球走下場遭酸魯蛇 球王梅迪維夫槓上球迷

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（中央社辛辛那提14日綜合外電報導）世界球王梅迪維夫上週在蒙特婁大師賽不敵澳洲「壞小子」基爾喬斯，他在走出球場時遭觀眾嘲笑是魯蛇，他今天說他無法接受自己遭嘲諷，別無選擇必須質問球迷有什麼問題。

俄羅斯男網好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）準備以頭號種子身分參加ATP辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters），他今天受訪時不願說明自己對叫他「魯蛇」的觀眾說了什麼。

但他說，在通往更衣室入口處的一群粉絲中，有人對他出言不遜，他覺得必須為自己採取行動。

法新社報導，梅迪維夫說：「（在與基爾喬斯鏖戰3盤）輸了比賽後，我感到很失望。但當有人嘲笑我時，我會有所回應。」梅迪維夫10日以7比6（7比2）、4比6、2比6敗給基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

他說：「有人對我口出惡言，我還直接走掉，這樣子不好。我會上前問他有什麼問題。」

梅迪維夫當時也質問這名年輕男子的父親，事件發生時他站在他兒子旁邊，也跟風以言語謾罵他。

他說：「這名男子的父親也對我說了些話，我說請教導好你的小孩，我不會讓別人嘲笑我。」

梅迪維夫說，這種尖酸刻薄的對待在「真實生活」中並不常見。他說：「我是第一次遇到這種事，真的不常發生。在社群媒體上，（批評與侮辱）情況是有點失控。」

今天稍早，在相關影片出現在社群網站後，基爾喬斯在推特（Twitter）發文向他送暖。

基爾喬斯發文說，這是「討人厭的行為」，並附上生氣的表情符號。他說：「這是網壇最美好的事，粉絲必須尊重一下別人。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110815