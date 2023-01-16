納達爾澳網旗開得勝 挑戰生涯第23座大滿貫賽金杯[影]

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西班牙網球名將納達爾（圖）16日在澳網首輪旗開得勝，擊敗小他15歲的英國新星德瑞波。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳網首輪旗開得勝，擊敗小他15歲的英國新星德瑞波，不僅將尋求衛冕澳網冠軍寶座，也將挑戰再創紀錄的生涯第23座大滿貫賽冠軍。

法新社報導，納達爾為今年澳洲網球公開賽第一種子，今天在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）酷熱天氣下對決德瑞波（Jack Draper），期間使出他的招牌強力正手拍，但也出現46次非受迫性失誤，最後仍以7比5、2比6、6比4、6比1擊敗對手。

這使納達爾生涯累計第17次闖進澳網第二輪，在澳網戰績來到77勝15敗。他下一場將對決美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald），麥唐納稍早在5盤大戰中擊敗美國同袍中島（Brandon Nakashima）。

納達爾表示：「很高興再次回到澳洲。這如同職業生涯第19個賽季，對於這個新開始感到非常興奮。」「這是我需要的一場勝利，我面對可能是首輪最強悍對手之一。他年輕有力，我相信他前途光明。」

去年，納達爾曾在拉佛球場舉行的澳網決賽上，與俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）廝殺5盤後勝出，成為男網史上奪下21座大滿貫賽冠軍的第一人，超前塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）及瑞士網球天王費德瑞（Roger Federer）。

之後，納達爾又在去年法網拿下生涯第22座大滿貫賽金盃，喬科維奇則在去年溫網奪下生涯第21座大滿貫賽冠軍。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120116