哈勒戴砍本季新高37分 公鹿主場撞翻暴龍[影]
2023/1/18 13:32（1/18 14:35 更新）
NBA密爾瓦基公鹿球員哈勒戴17日攻下本季新高37分，助球隊以130比122擊退多倫多暴龍。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）
（中央社密爾瓦基17日綜合外電報導）哈勒戴（Jrue Holiday）今天攻下本季新高37分，幫助美國職籃NBA密爾瓦基公鹿在少了頭號主將「字母哥」安特托昆博的情況下，仍於主場以130比122擊退多倫多暴龍。
公鹿今天在三分線外39投19中，命中率達4成89，陣中的艾倫（Grayson Allen） 三分球5投4中全場攻下25分，波蒂斯（Bobby Portis）交出12分12籃板的「雙十」成績單。
暴龍范佛利特（Fred VanVleet）攻下全場最高39分，崔蘭特（Gary Trent Jr.）挹注28分，西雅坎（Pascal Siakam）貢獻23分，巴恩斯（Scottie Barnes）則有14分、13籃板的「雙十」成績。
比賽剩下6分40秒，公鹿113比110領先之際，幾名球員在籃下發生爭執，公鹿的羅培茲（Brook Lopez）因吞下兩次技術犯規而被判離場，暴龍的阿努諾比（OG Anunoby）、麥格勒瓦（Jamaal Magloire）也被判了技術犯規。
羅培茲此役攻下19分，其中有15分是在第3節拿下。
在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因左膝疼痛缺陣的這段時間，公鹿戰績2勝2負，他們接下來將有3天休息時間。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120118
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