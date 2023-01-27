喬科維奇父親與拿俄旗球迷合照 烏籲澳網禁觀賽

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）烏克蘭駐澳洲大使今天敦促澳洲網球公開賽主辦單位禁止塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）的父親入場觀賽，因為有影片顯示他與揮舞著俄羅斯國旗的球迷合照。

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）告訴法新社：「他應該被取消入場資格。」

法新社報導，米羅什尼琴科呼籲喬科維奇親自道歉，並就俄羅斯入侵烏克蘭的議題澄清立場。喬科維奇準備在澳網4強賽迎戰美國對手保羅（Tommy Paul）。

米羅什尼琴科說：「對諾瓦克（喬科維奇的名字）來說，解決這個問題很重要。他應該為所發生的事情道歉，並譴責俄羅斯入侵烏克蘭。」

一個親俄的澳洲YouTube帳號在昨天發布的影片顯示，喬科維奇的父親瑟強（Srdjan）與手持俄羅斯國旗的球迷合照留念，國旗上還印有俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭像。

這支影片的標題是：「喬科維奇的父親做出大膽的政治聲明。」

塞爾維亞網球記者證實這是喬科維奇的父親，墨爾本「世紀報」（The Age）報導，瑟強用塞爾維亞語說「俄羅斯萬歲」。

在喬科維奇比賽期間，法新社在球場拍到另一名男子身穿印有代表支持戰爭的Z字符號T恤。

米羅什尼琴科表示，喬科維奇對這起爭議的回應最終可能會為今年澳網蒙上陰影。喬科維奇去年因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而遭澳洲政府驅逐出境。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120127