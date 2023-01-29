喬科維奇澳網10度封王 追平大滿貫賽22冠紀錄[影]

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（中央社墨爾本29日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在澳洲公開賽決賽直落3盤，以6比3、7比6（7/4）和7比6（7/5）擊退希臘好手西西帕斯，締造澳網第10次封王佳績，也追平大滿貫賽22次冠軍紀錄。

這場冠軍大戰在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）舉行，首盤喬科維奇（Novak Djokovic）打得相當順手，第4局破發搶得3比1領先後，一直保持優勢，僅36分鐘就贏得這盤。

次盤西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）全力反撲，搶得領先，但喬科維奇緊追不放，戰到6比6搶七局面時以7比4取勝。第3盤雙方仍呈拉鋸戰，同樣戰到搶七，最後喬科維奇技高一籌，以直落3盤勝出，時間將近3小時。

35歲的喬科維奇先前9次打進澳網男單決賽都順利奪冠，今年再度勇闖冠軍戰。他在澳網這個硬地球場創下的豐功偉業，還有生涯對上西西帕斯10勝2敗的對戰紀錄，都讓他成為奪冠大熱門。

這次名列第4種子的喬科維奇果然順利封王，除締造澳網10度封王輝煌新紀錄，也追平西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）生涯22座大滿貫賽冠軍的紀錄，將取代因傷缺席澳網的西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），重登世界排名第1。

這屆比賽之初，喬科維奇腿部曾受傷不適，但他綁著繃帶帶傷拚戰，未受太大影響。在場外，他的父親老喬科維奇與持俄羅斯國旗的球迷合照，影片傳出後引發風波，因為澳洲網球協會已禁止在澳網出現俄國和白俄羅斯國旗，老喬科維奇為恐影響兒子表現，自準決賽即未現身場邊觀戰，喬科維奇也未因此事表現走樣。

喬科維奇去年因為堅持不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭澳洲驅逐出境、無法征戰澳網，這次獲准出賽，一路過關斬將，展現非凡氣勢，在賽前對獲勝顯得信心滿滿。他說：「贏得大滿貫賽事冠軍，和成為世界排名第1的選手，或許是職業網球選手兩項最重要的成就。」

他認為，自己豐富的決賽經驗讓他握有明顯優勢。他說：「我認為，過去在（決賽）這樣特殊場面和環境的相關經驗，鐵定有所助益。」「我過去從未在澳網決賽輸球的事實，也大大地增加了我對這次的比賽的信心。」

24歲的西西帕斯過去只在2021年的法國公開賽（French Open）闖進過大滿貫賽決賽，但無緣奪冠，而當年擊敗他的正是喬科維奇。他過去在墨爾本球場（Melbourne Park）3度打進男單4強但都鎩羽而歸，這次終於打破「4強魔咒」進軍決賽，但最終仍無緣捧回金盃。（譯者：林治平）1120129