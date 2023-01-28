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澳網女單莎芭蓮卡封后 奪生涯首座大滿貫冠軍

2023/1/28 19:18（1/28 19:36 更新）
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網球名將莎芭蓮卡（圖）28日擊敗哈薩克好手芮芭奇娜，在澳網封后。（路透社）
網球名將莎芭蓮卡（圖）28日擊敗哈薩克好手芮芭奇娜，在澳網封后。（路透社）
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（中央社墨爾本28日綜合外電報導）澳洲網球公開賽今天進行女單決賽，名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以4比6、6比3、6比4擊敗哈薩克好手芮芭奇娜，在本屆澳網封后。

澳網開打前，許多觀察家看好莎芭蓮卡能在這裡拿下她的第一座大滿貫賽冠軍。她最近贏得WTA阿得雷德國際賽（Adelaide International）冠軍。

莎芭蓮卡之前3場大滿貫賽4強賽皆失利，但這次澳網女單4強賽終於晉級決賽。

芮芭奇娜（Elena Rybakina）是本屆澳網女單第22種子，她一路過關斬將，第4輪撂倒了頭號種子、波蘭強敵斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

之後，芮芭奇娜又在8強賽打敗前法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），之後在女單4強賽淘汰波蘭選手蕾妮特（Magda Linette）。（譯者：陳正健）1120128

#澳網
#莎芭蓮卡
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