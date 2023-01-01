更多編輯台推薦新聞：
全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助
政治

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

影片／101跨年煙火升空首度360度展演 百萬人潮見證
生活

影片／101跨年煙火升空首度360度展演 百萬人潮見證

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 運動

白俄羅斯選手莎芭蓮卡盼再打溫網 稱禁賽改變不了什麼

2023/1/1 15:36（1/1 16:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
莎芭蓮卡（前）1日表示，有關單位去年不讓俄羅斯、白俄羅斯球員參加溫網的舉動，「改變不了什麼」。（圖取自instagram.com/sabalenka_aryna）
莎芭蓮卡（前）1日表示，有關單位去年不讓俄羅斯、白俄羅斯球員參加溫網的舉動，「改變不了什麼」。（圖取自instagram.com/sabalenka_aryna）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿得雷德1日綜合外電報導）世界排名第5的白俄羅斯女將莎芭蓮卡今天表示，有關單位去年不讓俄羅斯、白俄羅斯球員參加溫網的舉動，「改變不了什麼」，並稱她「真的希望」這在2023年能有所變化。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，加上白俄羅斯是俄國的盟國，因此英國的「草地網球協會」（Lawn Tennis Association）在受到來自政府的壓力後，對兩國球員頒布了禁令。

包括莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在內的俄羅斯及白俄羅斯球員，最終都無法參加溫布頓網球錦標賽，世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）為了回應，也決定不給這場大滿貫等級的賽事積分。

莎芭蓮卡在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）的場邊，告訴墨爾本的「世紀報」（The Age）說：「我真的對體育染上政治感到很失望。我們只是從事這項運動的球員。就是如此而已。我們與政治無關。」

「如果我們所有人都能做些什麼，我們就會去做，但我們能控制的部分是0。」

「他們禁止我們打溫網，然後改變了什麼嗎？完全沒有，他們仍在這麼做（打仗），這也是如此情況可悲的地方。」

草地網球協會目前還未宣布，禁令是否在2023年持續執行。

莎芭蓮卡表示，「沒有人會支持打仗」，且她衷心希望自己2023年能打溫網。

去年被溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）擋在大門外的，還包括俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）、盧布列夫（Andrey Rublev）和白俄選手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120101

#莎芭蓮卡
#俄羅斯
#白俄羅斯
延伸閱讀
禁賽俄羅斯、白俄球員遭重罰3000萬 溫網將上訴國際游泳總會改弦更張 禁俄羅斯與白俄選手參賽白俄羅斯與俄國組聯軍 專家：疑為分散烏克蘭兵力
莎芭蓮卡
法國第2人 賈西亞抱回WTA年終賽女單冠軍[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
跨年俄國再大規模空襲烏克蘭 基輔傳10爆炸釀1死