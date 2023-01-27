喬科維奇挺進澳網男單決賽 將與西西帕斯對陣爭冠

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天未受父親引發的爭議影響，以7比5、6比1和6比2輕取美國對手保羅，締造10次挺進澳洲公開賽決賽新紀錄，將與希臘好手西西帕斯對決爭奪冠軍。

第4種子喬科維奇（Novak Djokovic）已9度在澳網封王，這次將力爭第10冠。第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）稍早在另一場準決賽以7比6（7比2）、6比4、6比7（6比8）、6比3勝出，擊敗俄羅斯第18種子卡察諾夫（Karen Khachanov）。

一個親俄的澳洲YouTube帳號在昨天發布影片顯示，喬科維奇的父親瑟強（Srdjan）與手持俄羅斯國旗的球迷合照留念，國旗上還印有俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭像。烏克蘭駐澳洲大使今天敦促澳洲網球公開賽主辦單位禁止他入場觀賽。

澳洲網球協會已對俄國與白俄羅斯的國旗下達禁令，不准出現在澳網會場。老喬科維奇的行為引發風波後，他擔心影響兒子在球場上表現，今天並未在準決賽場邊觀戰。

喬科維奇此役一開始打得不太穩，首盤搶得5比1領先後，讓未列名種子球員的保羅（Tommy Paul）追成5比5平手，但很快恢復水準，在接下來的17局拿下14局，再度以一面倒優勢獲勝晉級，準備力爭第22個大滿貫賽事金盃。（譯者：林治平）1120127