西西帕斯闖進決賽 力拚澳網冠軍與世界第1

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）大會第3種子希臘網球好手西西帕斯今天以7比6（7比2）6比4、6比7（6比8）、6比3擊敗第18種子俄羅斯選手卡察諾夫，首次打進澳洲公開賽決賽，並且離世界第1愈來愈近。

路透社報導，過去曾在墨爾本球場（Melbourne Park）3度打進男單4強但都鎩羽而歸的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），終於打破「4強魔咒」進軍澳網決賽，將和塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）和美國男網選手保羅（Tommy Paul）的勝方一決高下。

一旦西西帕斯得以過關斬將在29日贏得他的第1個大滿貫賽冠軍後，他將取代因傷缺席澳網的西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）成為世界排名第1。

西西帕斯說：「我想要這個數字。此時是我一直努力爭取的時刻，能夠參加這樣的決賽。但這次決賽的意義不只是一場決賽，這是一場奠定基石的決賽。」

「我正在為世界第1的排名而戰。有一天能成為世界球王是我兒時的夢想，我現在很接近了。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120127