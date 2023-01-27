行徑惹議 喬科維奇父親：不參與兒子澳網4強賽

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇的父親瑟強今天說，他不會參與兒子的澳洲網球公開賽4強賽事，而是 「在家觀戰」。先前影片揭露瑟強在墨爾本球場與持俄羅斯國旗的球迷合照，行徑惹議。

路透社報導，這段影片在澳洲引發爭議，導致澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天重申澳洲支持烏克蘭，並批評支持俄羅斯入侵的人。

瑟強（Srdjan Djokovic）透過電子郵件發聲明說：「我來這裡只是為了支持我的兒子。我無意造就這種頭條新聞或干擾。」

「所以今晚的4強賽事對我兒子或另一位球員都不會出現干擾，因為我已選擇在家觀戰。」

喬科維奇（Novak Djokovic）本人拒絕評論。

在記者會上，有記者提問，瑟強和舉著俄羅斯國旗的球迷合影，他是否應該被驅逐出境？艾班尼斯說：「我要強調，澳洲與烏克蘭人民站在一起。」

「這就是澳洲的立場，澳洲明確支持國際法的規範。」

「我們不希望看到俄羅斯對烏克蘭的入侵得到任何支持，因為這場戰爭對烏克蘭人民造成毀滅性影響。」

至於瑟強是否應該被驅逐出境的問題，艾班尼斯並未直接回答。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120127