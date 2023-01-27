澄清湖球場年中將整修 提升南部球迷看球環境

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中華職棒台鋼雄鷹隊目前主場在高雄澄清湖棒球場，不過今年年中球場將進行整修工程，會以設施環境修繕為主，盼提升球員、球迷的舒適性。中央社記者張新偉攝 112年1月27日

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（中央社記者楊啟芳高雄27日電）中職台鋼雄鷹隊目前主場在澄清湖棒球場，不過今年年中將整修，會以設施環境為主，盼提升球員、球迷的舒適性，領隊劉東洋也說，希望南部球迷能有跟北部一樣的看球享受。

台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場開訓，澄清湖球場預計今年年中整修，主要針對球員休息室及球迷區。劉東洋表示，球員部分是希望提高舒適性、便利性，包括防護室會做軟硬體設備加強，希望給球員最好的照顧；球迷部分則是廁所、座位區。

台鋼雄鷹會與高雄市府合作整修球場，劉東洋指出，市府已經有到國內每個球場看過一遍，「我這邊也會提供在國外看到的球場，給他們參考去討論。」高雄市副市長史哲今天也有參與開訓典禮，並期許以後澄清湖棒球場周邊可以成為一個園區。

劉東洋指出，澄清湖棒球場的歷史較久，若要進行大幅更動，會花比較長的時間，加上之後球季還要使用，所以先以設施為主要整修重點。

劉東洋也提到，現在台灣球場的設施已經比以前好很多，「但比較可惜的是南部一直沒有，我們的目標是怎麼讓南部尤其高雄球迷，擁有跟北部球迷一樣享受的看球環境，不然南部球迷比較辛苦。」

台鋼雄鷹今年先在二軍比賽，明年才會加入一軍賽事，談到明年主場是否會全部都安排在澄清湖，劉東洋表示，「絕大多數會在這邊，但目前思考方向不會是全主場。」（編輯：郭諭儒）1120127