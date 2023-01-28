陳鴻文多閱讀情緒更平穩 到桃猿目標再戰5年

（中央社記者楊啟芳嘉義28日電）中職樂天桃猿隊今年補強投手陳鴻文，今天開訓穿上紅色球衣亮相，談到換隊後的改變，他說休賽季閱讀了很多書，讓自己情緒更平穩，目標可以再投5年，並在最後幾年有好成績。

陳鴻文在去年季末沒有被放入富邦悍將隊契約球員保留名單中，最後轉戰桃猿隊。桃猿隊今天開訓，陳鴻文也穿上新球衣亮相，他受訪時表示，在台灣交易、換隊等事情比較少，但他認為這是很正常的事情，「戰力外就是換個球隊繼續打球，知道消息就找下一個球隊，換一個地方做一樣的事情」。

陳鴻文在中職陸續效力過兄弟象、中信兄弟、富邦悍將，到如今的樂天桃猿，他笑說，之前的球衣都還有留著。雖然到了新球隊，不過陳鴻文指出，桃猿隊有很多認識的隊友，像是以前的同學王溢正，之前在國家隊當過隊友的林立等人，還有前悍將隊友楊彬、楊晉豪，所以不會太陌生。

陳鴻文透露，在休賽季時讀了很多書，「以前比較容易生氣，要想辦法讓自己的情緒平穩一點，多閱讀讓自己訪問也有進步」。被問到喜歡的書，他表示，最近看了很多心理方面的書，還有王建民的書，也看了很多次電影「後勁：王建民」，陳鴻文表示，「想想以前的痛苦，現在根本不算什麼」。

目前36歲的陳鴻文，目標想要再戰5年，突破大家對年紀的既定印象，他表示，「應該也是最後幾年了，想要走得漂亮」。至於目前的調整狀況，陳鴻文指出，現在還在遠投、體能跟重量訓練的階段，目標在3月熱身賽之前調整好。（編輯：黃世雅）1120128