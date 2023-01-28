王溢正複數約附教練約 不輕易言退盼續當球員

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（中央社記者楊啟芳嘉義28日電）中職樂天桃猿王溢正月薪遭扣15萬元，不過有2年合約加教練培訓合約，他今天表示，感謝球團願意給資深選手保障，但目前仍希望當球員，「能撐到什麼時候就撐到什麼時候」。

樂天桃猿隊今天在嘉義縣球場開訓，同時也公布第一波談薪結果，其中左投王溢正與球團簽下2年合約外加教練培訓合約，月薪為新台幣37萬元，去年他的薪水為52萬元，遭大幅扣薪。

王溢正今天接受訪問時表示，「很感謝球團還願意給資深選手一個機會、一個保障，未來怎樣我不知道，合約中有一條是要看我自己的意願，我想當教練才會退，目前還沒有規劃，要看我自己的身體」。

37歲的王溢正指出，長年打職棒沒有傷勢是騙人的，但希望自己能撐到什麼時候就撐到什麼時候。雖然今年遭扣薪，不過他表示，「我覺得滿OK的，有一些彈性在裡面」。

新球季王溢正目前規劃從中繼投手出發，他表示，去年季後主要把自己身體強化，「如果沒有這些輔助的話身體會不聽話，目前身體狀況還不錯，因為球季結束後沒有壓力，但到了賽季有一些壓力，張力也會提升，我就不知道身體會不會聽我的話了」。

王溢正去年球季在一軍出賽20場，包括11場先發，拿下6勝4敗、1次中繼成功，防禦率3.84。（編輯：黃世雅）1120128