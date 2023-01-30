林書豪首秀日期未定 2/11主場1樓門票完售

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）前NBA台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，預計本週來台，儘管首秀日期未定，但球團今天開賣2月11日、12日主場門票，其中2月11日對戰新北國王，目前1樓門票完售。

台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人新賽季戰績低迷，至今2勝14敗，日前宣布網羅林書豪助陣，林書豪1月28日在個人IG透露，預計將在本週來台，對於外界關切首秀日期，林書豪則認為還需視調整狀況而定。

鋼鐵人2月共有3場主場高雄市鳳山體育館賽事，分別為2月3日、11日、12日，依序出戰福爾摩沙台新夢想家、新北國王、福爾摩沙台新夢想家，其中又以2月11日最有看頭，林書豪若屆時能調整到位，或許球迷有機會看到林書豪與弟弟林書緯上演「兄弟對決」的戲碼。

鋼鐵人今天中午開賣2月11日、12日主場門票，最貴為1樓鋼鐵搖滾A（第1排）新台幣3500元，最便宜為3樓門票400元，日前球團第一波宣傳海報主打林書豪，也讓球迷更加期待當週是否有機會看到林書豪首秀。

不過，鋼鐵人昨天在臉書公布第二波宣傳海報，海報正中間的球員也變成呂政儒，並在文中加註林書豪初登板場次未定，將依球員身體狀況評估是否出賽。

鋼鐵人球團下午在臉書更新門票預售情況，目前2月11日主場1樓門票已經完售，2樓部分區域門票也已售罄。

鋼鐵人2月只有3場主場，之後將展開客場之旅，直到3月10日才會回到主場迎戰台北富邦勇士，球迷也有機會在3月的主場賽事看到林書豪亮相。（編輯：張芷瑄）1120130