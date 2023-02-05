霍華德領軍雙洋將發威 T1雲豹勝太陽終止10連敗

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（中央社記者黎建忠台北5日電）賽前苦吞T1職籃聯盟最長10連敗的桃園雲豹，今天作客台中太陽主場，靠雙洋將艾夫伯攻37分7籃板、「魔獸」霍華德21分14籃板，終場以110比90奪勝，拿下睽違近3個月來的勝利。

賽前台中太陽的禁區主力中鋒、身高213公分的艾倫突然掛傷號休兵，讓雲豹開賽後就打定主意強攻禁區，全場以61%的2分球命中率，遙遙領先太陽，上半場以53比46領先。

第3節雲豹進攻火力大爆發，單節轟下38分，並且在59比51領先時，拉出一波20比8的攻勢，直接將差距擴大到20分以上，最多領先達31分，也讓比賽提前分出勝負。

桃園雲豹前一場獲勝，已是去年11月19日主場迎戰中信特攻，當時也是「魔獸」霍華德加盟台灣職籃的處女秀，但從那之後就苦吞10連敗。

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從數據上來看，霍華德自從受傷歸隊後，出賽時間都控制在30分鐘以內，並且不強求主導進攻，反而更多和隊友配合。霍華德加盟的前3場比賽平均出手24次，但近4場平均出手下降到13.5次，今天比賽中更有多次和艾夫伯上演「空中接力」灌籃的精彩戲碼。

霍華德說：「平常我們在隊內練習時就會這樣做，能終止10連敗是全隊的功勞，我一直跟隊友說，只要努力練球，每個晚上都認真打球，一切都會朝著對的方向前進，所以終止連敗我並不會感到意外。」（編輯：管中維）1120205