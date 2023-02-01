T1聯盟明星賽28日登場 霍華德人氣王

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟將於2月28日舉辦明星賽，今天公布票選結果，「魔獸」霍華德獲得4萬6968張球迷選票，成為人氣王，將出戰由新北中信特攻「黑豹」阿巴西領軍的隊伍。

T1聯盟今年邁入第2季，2月28日將在台北和平籃球館展開首次明星賽，另外還有灌籃大賽和三分球大賽。

歷經12天票選，T1聯盟今天發布新聞稿公布「Team Infinity」與「Team Beyond」兩隊入選名單與人氣王，隸屬於「Team Infinity」的霍華德（Dwight Howard）自開放票選以來，即獨占龍頭，共獲得4萬6968張球迷選票與31張專業人員選票。

對於獲得人氣王殊榮，霍華德表示：「這次的票選對我來說意義非凡，非常感謝所有球迷的票選，我也已經很久沒有參與明星賽了，這將是我第一次跟聯盟其他球員共同比賽，我會盡我所能代表台灣呈現出我們所知最頂級的賽事盛宴。」

「Team Beyond」則由阿巴西獲得球迷和專業人員的最高票數，分別為4萬4266張、29張，除了感謝球迷的肯定與支持，他說：「身為人氣王，就有責任要讓我們這隊『夠show』回饋給球迷，自己也會表現幾招special給大家看。」

明星賽正選名單票選方式為加權投票，球迷選票占60%，專業人士選票含專業媒體從業人員與6球團教練共占40%，最終每隊將選出5名後場球員、3名前場球員以及5名洋將，共13名球員。

總教練人選將依2月5日G45賽後例行賽排名，第一名與第二名隊伍的總教練來擔任，截至今天為止，聯盟戰績前2名為特攻與高雄全家海神，因此「Team Infinity」、「Team Beyond」可望分別由海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）與特攻總教練李逸驊領軍。

明星賽票選過程激烈，先發陣容部分，「Team Infinity」由台灣啤酒英熊控球蔣淯安與射手李啟瑋、台南台鋼獵鷹大物新人谷毛唯嘉、高雄全家海神巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas）與霍華德出任。

「Team Beyond」由特攻包辦3席先發，包含阿巴西、魔術師林韋翰、射手謝亞軒，以及海神助攻機器布銳克曼（Jason Brickman）、獵鷹洋將阿修羅（Robert Upshaw III）所組成。

其他明星賽入選名單部分，「Team Infinity」包括英熊的朱億宗、大勝（Branden Dawson）、特攻的艾德（Edgaras Zelionis）、雲豹的盧捷閔（雲豹）、艾夫伯（Michael Efevberha）以及海神的于煥亞、林任鴻、邱子軒。

至於Team Beyond的陣容則有英熊的曹薰襄、特攻的曾文鼎、林秉聖、克力斯（Krajina Kristijan）、太陽的艾倫（Aaron Geraˊmipoor）、獵鷹的馬龍（Marlon Johnson）、簡偉儒（獵鷹）與海神的胡瓏貿。（編輯：吳協昌）1120201