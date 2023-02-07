更多編輯台推薦新聞：
蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王柏融續留日職拚機會 首要目標盡快轉正式球員

2023/2/7 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北7日電）旅日火腿隊野手王柏融今天接受媒體日訪問表示，今年選擇續留日職打拚的關鍵是「留在這就有機會」，最首要的目標是希望盡快成為正式球員（支配下球員）。

日職太平洋聯盟舉行台灣線上媒體日，台灣好手王柏融2018年底與北海道日本火腿鬥士隊簽下3年合約，去年獲得1年續約，今年球季則是以育成球員身分繼續留在日職打拚。

王柏融接受媒體訪問表示，去年比較多的時間待在二軍，當然也有不熟悉的部分，但不管做什麼事，都要了解自己的身分、配合球團，把自己做好，努力幫助球隊拿下勝利，才是身為選手該有的價值。

今年是王柏融旅日第5個球季，談起對戰日本投手和台灣投手的差異，王柏融表示，主要差在對戰經驗，在日本與相同投手對戰次數少，相對不熟悉，加上自己找不到好的方向，可能越打越糟、越想越多，現在有找到好的方向，也在慢慢熟悉，接下來就是透過比賽嘗試。

王柏融想對台灣球迷說：「除了感謝還是感謝，謝謝球迷們的看重，也謝謝他們的指教，讓我可以快速成長，快速消化不好的想法。」

今年球季以育成球員身分開始，王柏融設下目標，最近期的首要目標就是成為支配下球員（正式球員），成為支配下球員後，再放眼更大的目標。（編輯：管中維）1120207

#王柏融
#台灣
#日職
王柏融
火腿隊紅白戰王柏融替補上場 首打席就敲安打王柏融赴日加入火腿隊春訓 2月中投入經典賽集訓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族