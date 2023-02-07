王柏融續留日職拚機會 首要目標盡快轉正式球員

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）旅日火腿隊野手王柏融今天接受媒體日訪問表示，今年選擇續留日職打拚的關鍵是「留在這就有機會」，最首要的目標是希望盡快成為正式球員（支配下球員）。

日職太平洋聯盟舉行台灣線上媒體日，台灣好手王柏融2018年底與北海道日本火腿鬥士隊簽下3年合約，去年獲得1年續約，今年球季則是以育成球員身分繼續留在日職打拚。

王柏融接受媒體訪問表示，去年比較多的時間待在二軍，當然也有不熟悉的部分，但不管做什麼事，都要了解自己的身分、配合球團，把自己做好，努力幫助球隊拿下勝利，才是身為選手該有的價值。

今年是王柏融旅日第5個球季，談起對戰日本投手和台灣投手的差異，王柏融表示，主要差在對戰經驗，在日本與相同投手對戰次數少，相對不熟悉，加上自己找不到好的方向，可能越打越糟、越想越多，現在有找到好的方向，也在慢慢熟悉，接下來就是透過比賽嘗試。

王柏融想對台灣球迷說：「除了感謝還是感謝，謝謝球迷們的看重，也謝謝他們的指教，讓我可以快速成長，快速消化不好的想法。」

今年球季以育成球員身分開始，王柏融設下目標，最近期的首要目標就是成為支配下球員（正式球員），成為支配下球員後，再放眼更大的目標。（編輯：管中維）1120207