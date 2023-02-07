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柳田悠岐大推福岡海鮮 近藤健介成隊友喜極而泣

2023/2/7 19:33
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）日職太平洋聯盟今天舉行線上台灣媒體日，野手近藤健介本季轉隊至福岡軟銀鷹隊，隊友柳田悠岐笑說聽到消息喜極而泣，柳田悠岐也不忘向台灣球迷大力推薦福岡海鮮。

太平洋聯盟今天舉行線上台灣媒體日，福岡軟銀鷹隊野手近藤健介、柳田悠岐接受訪問。近藤健介去年季後行使自由球員權利，今年球季從北海道日本火腿鬥士隊轉隊至軟銀。

近藤健介表示，軟銀隊陣中有很多球界的前輩和後輩，先前效力火腿隊時就會常常聊天，轉隊目前為止已經很融入球隊了，也提到確定轉隊後，第一個聯絡的球員就是柳田悠岐。

柳田悠岐笑說，季後聽到近藤健介要加入的消息開心到喜極而泣，去年軟銀隊沒能拿下總冠軍，今年目標要奪回總冠軍，有了近藤健介的加入，似乎可以看到軟銀離目標更近了一步。

近藤健介表示，過去與柳田悠岐場上是敵隊，但一直覺得柳田悠岐攻擊能力很強，真正成為隊友後，更覺得一般人很困難做到的東西，柳田悠岐都可以做到、很佩服。

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近藤健介過去在火腿隊打拚11年，他也希望過去累積的實力和成績，到了軟銀隊可以繼續保持，目標積極上壘、銜接打線火力、增加長打。近藤健介也表示，柳田悠岐多打球隊4棒，自己希望能打2或3棒，有柳田悠岐在會有安心的感覺。

柳田悠岐自評去年球季沒有達到自己要求的標準、有點失望，希望今年不要重蹈覆徹，可以幫助球隊拿下總冠軍；被問起有沒有推薦台灣球迷福岡棒球行美食，柳田悠岐大推海鮮好吃，還不忘推銷福岡巨蛋的便當。（編輯：吳協昌）1120207

#柳田悠岐
#近藤健介
#軟銀隊
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