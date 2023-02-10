鄭世忠接體育署長 教長肯定對台運動發展有使命感

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行政院10日核定教育部體育署長職務由國立體育大學教授鄭世忠接任。（教育部提供）中央社記者賴于榛傳真 112年2月10日

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（中央社記者賴于榛台北10日電）國立體育大學教授鄭世忠將接任教育部體育署長，借調程序正進行中，預計3月1日前接任；教育部長潘文忠今天揭露鄭世忠出線的3個主因，就是同時具備行政歷練、基礎專業素養，還有運動組織實務經驗。

台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，時任體育署長張少熙返台後離開體育署長職務，於110年9月2月起歸建台灣師範大學，體育署長職務由教育部常務次長林騰蛟代理至今，署長一職已懸缺1年餘。

行政院發言人陳宗彥與潘文忠今天在行政院舉行記者會，宣布行政院已核定鄭世忠接任體育署長一職，借調程序進行中，預計3月1日前上任。

陳宗彥說，林騰蛟身兼兩職非常辛苦，今年又有世界經典賽、成都世大運、杭州亞運等重要賽事，因此思考正式的體育署長人選。

根據教育部資料，鄭世忠是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，專長是運動科學領域，現職為國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，在校歷任總務長、競技與教練科學研究所所長、研發處國際事務中心主任等職。

潘文忠說，鄭世忠積極參與體育事務，現任亞洲教練科學會執行委員、中華民國足球協會秘書長、中華民國田徑協會副秘書長、中華民國運動教練學會副理事長等職，曾任中華奧林匹克委員會副秘書長、中華民國運動教練學會秘書長、亞洲教練科學會秘書長等職。

行政院核定教育部體育署長職務，由國立體育大學教授鄭世忠接任，教育部長潘文忠（圖）10日上午出席行政院記者會進行說明。中央社記者張皓安攝 112年2月10日

潘文忠表示，鄭世忠同時具備行政歷練、基礎專業素養，還有運動組織實務經驗，這是作為體育署長重要且難得的經驗，且對台灣運動發展也有使命感，是最佳人選。

外界傳言，鄭世忠在足協期間曾與時任足協理事長的行政院副院長鄭文燦共事，是這次出線主因。潘文忠今天還原覓才過程說，鄭世忠本來就在他思考覓才的名單中，並在農曆年後展開徵詢與深談。

潘文忠說，鄭文燦與鄭世忠當然熟識，但之所以邀請鄭世忠出任體育署長，是經評估體育署任務，以及國家未來重點體育發展才做此決定；陳宗彥也表示，此次人事主要是考量鄭世忠的專業及豐富的運動組織經驗。

另外，有立委認為體育署長遴選資格過於嚴格，潘文忠今天說，體育署長確實資格限制高，雖然是雙軌覓才，但文官須12職等，教育人員則要有大學校長的資格，且有體育專長，並不容易尋找。

他表示，高規格條件有其意涵，體育署長被要求要有相關經驗，在體育運動界有其意義，未來是否提出修法，需要與立法院共商。（編輯：翟思嘉）1120210