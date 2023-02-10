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體育署長懸缺1年多 體育大學教授鄭世忠接任

2023/2/10 11:06（2/10 12:42 更新）
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國立體育大學教授鄭世忠接任體育署長。（中央社檔案照片）
國立體育大學教授鄭世忠接任體育署長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院發言人陳宗彥今天與教育部長潘文忠舉行記者會宣布，新任體育署長人選由國立體育大學教授鄭世忠接任。

台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，時任體育署長張少熙返台後離開體育署長職務，於110年9月2月起歸建台灣師範大學，體育署長職務由教育部常務次長林騰蛟代理至今。1120210

鄭世忠小檔案
  • 學歷：
    英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士
    英國諾丁漢大學醫學與健康科學院運動醫學中心運動醫學碩士
    高雄醫學院復健醫學系物理治療組學士
  • 經歷：
    國立體育大學教授、管理學院院長、競技與教練科學研究所所長、總務長
    中華民國足球協會秘書長
    中華民國田徑協會副秘書長
    中華民國運動教練學會副理事長
    中華奧林匹克委員會副秘書長
    亞洲教練科學會執行委員、秘書長
    亞洲田徑總會醫療委員會委員
    中華民國體育紛爭仲裁人
  • 資料來源：國立體育大學、中華民國足球協會
行政院發言人陳宗彥（左）與教育部長潘文忠（右）10日舉行記者會宣布，新任體育署長人選由國立體育大學教授鄭世忠接任。中央社記者張皓安攝 112年2月10日
行政院發言人陳宗彥（左）與教育部長潘文忠（右）10日舉行記者會宣布，新任體育署長人選由國立體育大學教授鄭世忠接任。中央社記者張皓安攝 112年2月10日
#鄭世忠
#體育署
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