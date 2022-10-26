體育署長懸缺超過1年 潘文忠：確實頭痛

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（中央社記者陳至中台北26日電）體育署長出缺超過1年，教育部長潘文忠今天表示：「確實是頭痛的問題。」尋覓人才不是那麼順利，他會持續訪才，現階段仍要偏勞次長林騰蛟代理。

台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，時任體育署長張少熙在奧運賽事告一段落後請辭，於當年9月2日起回到台灣師範大學任教，職務由教育部常務次長林騰蛟代理至今。

潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪，被問及體育署長懸缺，他說：「這個確實是頭痛的問題。」

潘文忠表示，教育部有職務出缺，都會盡快覓才，但體育署長涉及任用資格，加上署務繁重，過去一段時間徵詢人選不是那麼順利。

潘文忠解釋，體育署長人選有兩種方向，一是高階公務人員，但須具備體育、運動經驗；另一種是來自學界，但他在徵詢人選過程中，很多適合的人，本身卻意願不高。

潘文忠表示，會持續訪才，並肯定林騰蛟對國訓中心、體育事務都相當熟悉，現階段仍要偏勞林騰蛟繼續代理。

根據「體育署組織法」第3條，署長職務須是常任文官，或是具備大學校長任用資格，導致人選受侷限。民主進步黨籍立委曾提議修法讓體育署長可採「政務任用」，行政院長蘇貞昌於110年11月在立法院答詢時，曾表態支持修法方向。（編輯：陳政偉）1111026