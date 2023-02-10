47歲鄭世忠成最年輕體育署長 盼創造更好環境

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（中央社記者黎建忠台北10日電）空缺527天的教育部體育署長一職，今天確定由前國體大總務長、現年47歲的鄭世忠接任。他今年最大的挑戰，就是3月世界棒球經典賽（WBC），以及9月登場的杭州亞運。

鄭世忠 鄭世忠小檔案 學歷：

英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士

英國諾丁漢大學醫學與健康科學院運動醫學中心運動醫學碩士

高雄醫學院復健醫學系物理治療組學士

英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士 英國諾丁漢大學醫學與健康科學院運動醫學中心運動醫學碩士 高雄醫學院復健醫學系物理治療組學士 經歷：

國立體育大學教授、管理學院院長、競技與教練科學研究所所長、總務長

中華民國足球協會秘書長

中華民國田徑協會副秘書長

中華民國運動教練學會副理事長

中華奧林匹克委員會副秘書長

亞洲教練科學會執行委員、秘書長

亞洲田徑總會醫療委員會委員

中華民國體育紛爭仲裁人 資料來源：國立體育大學、中華民國足球協會 看更多 關閉 接受中央社記者訪問時說：「先謝謝長官們的信任，以及體育界的前輩與夥伴們這些年來的支持。希望在歷任體委會主委與體育署長、教育部體育署同仁與體育界所有夥伴一同奠定下的基礎上，能為選手、教練與運動產業界建構更優質的平台。」

鄭世忠接著提到，運動競技的世界有很多一同齊心努力的好夥伴，教育部體育署與中華奧會、單項協會、國訓中心、全國體總、大專體總、高中體總、各級學校、各個體育學術團體與運動記者媒體，都一直努力支持選手與教練。

鄭世忠說，近年來國人也多次被選手與教練在國際競技場為了爭取好成績而努力不懈所感動，體育署身為主管機關，有責任用更開放的心去擁抱多元的思維、傾聽不同的聲音、更要勇敢創造更有利條件與運動產業攜手合作。

鄭世忠表示，適逢政府與立法院合作通過運動科學中心行政法人的成立，未來也期許藉由運科在運動競技訓練的落實，不只要拚運動競技成績，更要透過運動競技與運科軟實力提升台灣在各領域國際影響力。

2021年東京奧運國手包機前往日本參賽，發生選手搭乘經濟艙，部分官員搭乘商務艙引發風波，當時體育署長張少熙在第一時間扛起責任公開道歉和請辭，9月初奧運結束後下台，由負責督導體育署的教育部次長林騰蛟代理體育署長迄今。

鄭世忠雖非體育選手、教練出身，但在各個領域的學經歷都相當豐富，不但是前國體大總務長，也是前中華奧會副秘書長，現任國體大管理學院院長，也擔任中華民國足球協會秘書長。

鄭世忠是英國諾丁漢大學（University of Nottingham）醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，對外事務擁有良好的溝通經驗，目前也是亞洲教練科學會執行委員、亞洲田徑總會醫療委員會委員。每年台灣最重要的萬金石馬拉松，鄭世忠也都是擔任國際田徑總會來台時的唯一接待人員。

行政院體育委員會從1998年成立，首名主委由趙麗雲擔任，經歷6屆主委後，從2013年起配合政府精簡行政部門，又變成教育部體育署，第一屆署長是何卓飛，鄭世忠也是史上最年輕的體育署長。（編輯：陳政偉）1120210