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沙子宸加盟美職運動家隊 社區棒球旅美第一人

2023/2/10 14:54（2/10 16:30 更新）
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國立體大投手沙子宸（前）確定與美職奧克蘭運動家隊簽約，合約總值超過美金40萬元。（中央社檔案照片）
國立體大投手沙子宸（前）確定與美職奧克蘭運動家隊簽約，合約總值超過美金40萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）國立體大投手沙子宸從社區球隊開始打球，高中才接受正規棒球訓練，也確定與美職奧克蘭運動家隊簽約，合約總值超過美金40萬元，將於15日舉行加盟記者會，成社區棒球旅美第一人。

沙子宸從小在爸爸成立的社區球隊「TYSA 運動家 」打球，國小、國中沒有加入科班球隊訓練，國中最快球速約123公里，高中升上彰化藝中接受正規訓練後快速成長，高中畢業最快球速已經到147公里。

沙子宸身高190公分，具有極佳的身材條件，去年暑假高中畢業，他當時受訪表示是否投入中職選秀還在猶豫中，包括肌力和續航力都是需要再提升的部分，也有計畫性的增重。

沙子宸最終沒有報名中職選秀，升上國立體育大學磨練，投球穩定性提升許多，確定將開啟旅美生涯、獲得美職奧克蘭運動家隊合約。

據了解，運動家隊開出不錯的條件，簽約金超過美金35萬元、另有獎學金，合約總計超過美金40萬元。

沙子宸所屬經紀公司啟程國際運動行銷預計於15日替沙子宸舉行舉行簽約記者會，從「TYSA 運動家 」到「奧克蘭運動家」 ，成為社區棒球旅美第一人。（編輯：李亨山）1120210

沙子宸（圖）非科班出身，最快球速可達147公里，去年6月曾在超過15名中職、美職球探面前接受測試。（中央社檔案照片）
沙子宸（圖）非科班出身，最快球速可達147公里，去年6月曾在超過15名中職、美職球探面前接受測試。（中央社檔案照片）
#沙子宸
#美職奧克蘭運動家隊
#國立體大
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