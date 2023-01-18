李晨薰順利旅美放下心中大石 盼26歲前登大聯盟

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棒球好手李晨薰18日在台北舉行美職舊金山巨人隊加盟記者會，確定以合約總額80萬美金加盟，其中簽約金為65萬美金（約新台幣1969萬元）；李晨薰在記者會中穿上巨人隊球衣，19日將啟程赴美國投入季前訓練。中央社記者謝佳璋攝 112年1月18日

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）李晨薰今天正式加盟美職舊金山巨人隊，身為U18冠軍世代最後進職棒的選手，他說「心裡的大石終於放下」，雖然經歷過手術低潮，但他仍堅持下來，目標26歲前上大聯盟。

李晨薰的簽約金是巨人隊今年國際簽約球員第3高，合約總額80萬美元（約新台幣2423萬元），包含65萬元簽約金及15萬元學費。他今天在記者會上表示，「謝謝球團對我的肯定，看到我的實力，也謝謝我的家人，在後面默默支持我。」

順利達成旅美夢想，李晨薰接受媒體訪問時表示，「心裡的大石頭終於放下來，很開心可以達成我的夢想，剛開始一度想放棄，跟媽媽討論要不要去（中職）選秀，但她告訴我要做就做到最好，我也開始堅持以前高中的夢想。」

李晨薰在2019年底接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，他表示，最煎熬的時期是開完刀後為期半年的復健，那時在美國過著枯燥無味的復健生活，「那時候沒有辦法丟球，也不會英文，所以那半年是最辛苦的，但還是要想辦法撐過來，只能靠自己，畢竟是自己的身體。」

剛過完21歲生日的李晨薰，為自己設下了26歲前要上大聯盟的目標，給自己5年的時間，他說明：「因為這個年紀是運動員生涯巔峰的時刻，如果超過這個時間還沒有很順利的話，也差不多過了。」

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現在李晨薰最想加強的就是語言能力，他表示，目前已有在上英文課；另外，他目前身高196公分、體重100公斤仍不滿意，希望可以變得更強壯，「去年在U23的時候看到那些小聯盟選手比我還要大隻，所以想要再更壯一點。」

李晨薰今天確定加盟巨人隊後，2019年U18世界盃冠軍世代的球員已經全數進入職棒，他笑說，其他同期隊友之前也一直在問他什麼時候要出國。現在巨人隊陣中還有投手鄧愷威，李晨薰指出，到球隊報到後會一起訓練，到時候會彼此認識一下。（編輯：張雅淨）1120118