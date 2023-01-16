潘文輝旅美預計新人聯盟出發 向隊友李灝宇喊話

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）「火球男」潘文輝加盟美職費城人隊，21日先赴多明尼加，新球季預計新人聯盟出發；潘文輝去年以測試球員身分去看世界，也變得更獨立，他笑著向費城人隊李灝宇喊話「等等我」。

潘文輝從三級棒球時期就被看好有旅外潛力，去年先以測試球員身分到多明尼加訓練，今天正式召開記者會，確定加盟美職費城人隊，也將在21日再度赴多明尼加，之後再回美國佛羅里達球團基地。

潘文輝有約159公里火球，但他表示，去年到多明尼加訓練，看到一個身材瘦小的委內瑞拉籍球員，隨便丟都比自己快，但本來就有做好心理準備，知道怪物很多。

潘文輝去年赴多明尼加有不少收穫，加入「指力訓練」後，球的轉速從原本的2200提升到約2700是最大進步，大聯盟球員平均轉速約2300至2500，潘文輝潛力備受看好。

除了球技以外，潘文輝自評去多明尼加2個月，也變得更「獨立」，知道自己該做什麼事情，在多明尼加期間有上英文課，還有學幾句簡單的西班牙文。

2019年U18世界盃棒球賽台灣代表隊隊友李灝宇目前也在費城人隊，潘文輝和李灝宇好交情，得知潘文輝簽約，李灝宇要潘文輝快點到美國陪他，因為很孤單。潘文輝開玩笑說：「李灝宇要等等我，不要跑得太快。」

費城人隊球探王金勇表示，潘文輝預計從新人聯盟出發；但他也提到，台灣很多潛力球員，能夠獲得美職合約，其實都具有能升上小聯盟2A的潛力，台灣比賽多，球員臨場狀況、比賽經驗多，不需要從零開始，相信潘文輝可以很快跳過新人聯盟層級。（編輯：管中維）1120116

開南大學投手潘文輝（左）加盟美職費城人隊簽約記者會16日在台北南港老爺行旅舉行，球隊球探王金勇（右）為他穿上球衣。中央社記者張新偉攝 112年1月16日