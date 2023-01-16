潘文輝加盟美職費城人 合約總值42萬美元

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開南大學投手潘文輝（左）加盟美職費城人隊簽約記者會16日在台北南港老爺行旅舉行，球隊球探王金勇（右）為他穿上球衣。中央社記者張新偉攝 112年1月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）「火球男」潘文輝確定加盟美職費城人隊，今天舉行加盟記者會，合約總值42萬美元（約新台幣1271萬元）。潘文輝喊話5年拚上大聯盟，球探王金勇直言潘文輝天花板很高。

潘文輝在三級棒球時期就被看好具有旅外實力，從穀保家商畢業後先升上開南大學磨練，雖然多等了一年，但還是成功圓夢，確定加盟美職費城人隊，簽約金35萬美元，合約總值42萬美元。

潘文輝坦言，本來高中畢業就有機會旅外，到了大學之後每天都很心急想要出國，期間想辦法加強體格，加強肌肉和重訓，很開心終於如願圓夢。

潘文輝在記者會上感謝母校穀保家商蔡明堂提供好的環境和設備，也感謝穀保家商總教練周宗志的指導，並且感謝開南大學總教練郭李建夫指導，家人一路支持鼓勵，以及感謝費城人隊青睞。

費城人隊球探王金勇稱讚潘文輝是很努力、自律的球員，身材條件非常好，大聯盟平均球員身高約是185、187公分，潘文輝身高188公分，完全不輸大聯盟的球員，球團寄予厚望。

王金勇感謝穀保家商教練團將潘文輝的手臂保護得很好，也培養得很好，沒有過度使用，潘文輝有很好的球速，最快球速可達約159公里，現在直球轉速提升到約2700轉，球很剛猛，但也提到潘文輝若想要在美職有一席之地，要加強第2球種，除了拿手的指叉球，還有潛力不錯的變速球以及持續進步的滑球。

王金勇直言，潘文輝只要保持健康、持續進步，控制好身材，「他的天花板很高，相信他有一天一定可以穿上大聯盟的球衣」。（編輯：管中維）1120116

開南大學投手潘文輝擁有150公里以上的球速，將加入美國職棒費城人隊展開旅美生涯，簽約記者會16日在台北南港老爺行旅舉行。中央社記者張新偉攝 112年1月16日