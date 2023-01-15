林振瑋大專聯賽飆速手指「燒焦」 期待經典賽陪練

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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學派出火球男林振瑋（圖）先發，林振瑋火球連發，投5.1局飆速156公里失3分；受手指破皮傷勢困擾，笑稱投到「手指燒焦」，他也期待接下來經典賽陪練，向前輩們挖寶。中央社記者張新偉攝 112年1月15日

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學派火球男林振瑋先發，林振瑋投5.1局飆速156公里失3分，受破皮傷勢困擾，笑稱投到手指「燒焦」，也期待月底經典賽陪練向前輩挖寶。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰今天在新莊棒球場舉行，文化大學與國立體大交手，文化大學派出身高203公分的火球男林振瑋先發，林振瑋開賽火球連發，首局飆出此場比賽最速156公里。

林振瑋前5局沒有失分，6局續投被戴昊恩、范育銓接連敲出安打失掉1分，接著暴投、1人出局後投出保送退場，接替投球的投手沒能止血，暴投掉分、再被敲出安打失分，這2分也要記在林振瑋身上。

林振瑋總計用102球投5.1局，被敲出4支安打，投出4次三振、4次保送，失掉3分責失分，球隊終場以1比5吞敗，林振瑋是敗投。

「我手指燒焦了。」 林振瑋受訪時伸出右手給媒體看，從複賽對輔仁大學投完後，右手中指破皮問題困擾，還找不到方法解決。

林振瑋表示，今天牛棚練投時就有微微滲血，開賽投就開始流血，手指的狀況當然會影響投球，出手的時候很痛，但這是自己的責任，要想辦法解決，完成教練團交代的任務。

林振瑋表示，2局過後速度往下掉，可能與有點小感冒、身體疲勞有關係，投球策略是想辦法解決打者， 降速也是手指真的沒辦法再負擔這麼快的球速。

林振瑋自評大專棒球聯賽表現有「突破」，此次單場最長投球局數是7局，克服過去續航力不足的問題，無論投球局數、穩定性，前幾場對變化球的控制能力都有進步。

林振瑋也接到通知，要擔任2023年世界棒球經典賽陪練員，經典賽都是職棒層級的學長們，他期待向前輩們請教，例如穩定性、心理層面和球種等問題，預計28日會向球隊報到。（編輯：管中維）1120115