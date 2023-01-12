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李晨薰確定加入美職巨人隊 1/18加盟記者會

2023/1/12 16:55（1/12 17:11 更新）
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台灣棒球好手李晨薰經過手術低潮，在去年U23世界盃證明身手，12日確定加入美國職棒舊金山巨人隊。圖為2022第4屆U23世界盃棒球賽23日下午季軍戰。（中央社檔案照片）
台灣棒球好手李晨薰經過手術低潮，在去年U23世界盃證明身手，12日確定加入美國職棒舊金山巨人隊。圖為2022第4屆U23世界盃棒球賽23日下午季軍戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）台灣棒球好手李晨薰經過手術低潮，在去年U23世界盃證明身手，今天確定加入美國職棒舊金山巨人隊，將在18日召開加盟記者會，並邀請他在棒球路上的恩師們一起來見證。

快滿21歲的李晨薰身高達196分，出自平鎮高中、國立體大，從高中時期開始就是備受期待的投手；雖然李晨薰在2019年底接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，不過在2021年底復出後漸漸找回身手及球速，仍然被看好有旅外實力。

尤其在去年的U23世界盃棒球賽中，李晨薰順利繳出好成績，在U23期間最快飆出154公里火球，並在季軍戰對墨西哥投5局僅失1分，帶領台灣隊拿下季軍好成績，也在國際舞台證明自己的身手，因此今年初就傳出要與巨人隊簽約的消息。

今天李晨薰確定要在18日舉行舊金山巨人隊加盟記者會，根據經紀公司的採訪通知指出，「歷經手肘韌帶重建手術，在去年U23世界盃重新站起來的李晨薰，獲得舊金山巨人隊青睞，正式簽約加盟。」

另外，記者會預計將邀請多名在李晨薰追逐夢想的過程中，從平鎮高中到國立體大時期，持續給予鼓勵並提供意見與幫助的恩師及貴人們一起來見證。（編輯：陳仁華）1120112

#李晨薰
#美國職棒舊金山巨人隊
#U23世界盃棒球賽
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