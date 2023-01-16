潘文輝圈粉費城人情蒐部 想站穩須提升直球品質

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）美國職業棒球費城費城人隊球探王金勇今天表示，「火球男」潘文輝除技術層面，憨厚認真個性非常加分，情蒐部門很多潘文輝粉絲，但想站穩美職大聯盟（MLB）須提升直球品質。

畢業於穀保高級家事商業職業學校、目前就讀開南大學的潘文輝一圓旅美夢，加盟費城人（Philadelphia Phillies），簽約金35萬美元（約新台幣1060萬元）、合約總值42萬美元（約新台幣1271萬元）。

王金勇於上午舉行的加盟記者會表示，2021年潘文輝以測試球員身分到多明尼加，首日牛棚就飆出約154公里火球，讓當地球員、教練嚇一跳，指叉球也讓大家驚豔；牛棚時先要求捕手蹲外角，潘文輝控球也出乎意料得好。

他說，潘文輝持續進步，高中時直球轉速約2200轉，在多明尼加訓練後已提升到2600、2700轉，滑球也跟往年不同，角度低、變化晚，直球最快球速約159公里，還有拿手指叉球及有潛力的變速球，相信持續進步，想拚上MLB很有機會。

至於潘文輝有沒有什麼模板？王金勇表示，潘文輝現在型態有點類似法米利亞（Jeurys Familia），但希望朝杜明奎（Seranthony Domínguez）型態發展，而新人都會先以先發投手養成，如果真有機會往上升，不管定位是什麼，都希望可把握機會。

他說，看到潘文輝高一登板就印象深刻，身材、身形、球的重量和速度都很吸引人，費城人是2019年U18世界盃棒球賽正式開始追蹤，很多球團也都有去看潘文輝。

不過，王金勇表示，想在美職生存，潘文輝須加強直球品質。潘文輝直球讓打者揮空率低，但球有重量，只要有不錯的變化球搭配，加上轉速提升讓速差更明顯，真的非常有機會。

潘文輝預計21日再前往多明尼加，王金勇說，2023年簽約球員會先送到多明尼加，之後分批送回美國佛羅里達基地，潘文輝預計是首批返美球員，新球季從新人聯盟出發，而費城人情蒐部門很多潘文輝球迷，「他們很高興費城人隊可以簽下」。（編輯：李明宗）1120116

開南大學投手潘文輝加盟美職費城人隊簽約記者會16日在台北南港老爺行旅舉行，潘文輝穿起球衣讓媒體拍攝。中央社記者張新偉攝 112年1月16日

開南大學投手潘文輝（左）加盟美職費城人隊簽約記者會16日在台北南港老爺行旅舉行，球隊球探王金勇（右）為他穿上球衣。中央社記者張新偉攝 112年1月16日