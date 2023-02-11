睽違3年 金門馬拉松再現萬人盛況

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2023金門馬拉松11日在金馬聯合服務中心前廣場登場，由5公里休閒組打頭陣，近1萬3000人擠爆現場。跑友說，好久沒有這麼熱血的畫面了。中央社記者黃慧敏攝 112年2月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）2023金門馬拉松今天登場，由5公里休閒組打頭陣，近1萬3000人擠爆現場。跑友都說，好久沒有這麼熱血的畫面了；5名腦性麻痺跑友也在陪跑者伴跑下，完成首次的離島路跑。

休閒組從金馬聯合服務中心前廣場起跑，跑友受訪表示，金門已經3年沒有辦休閒組健走慢跑活動，這次能成功報名參加這個活動，真的很開心，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，參與這種健康熱血的活動，實在太興奮了。

許多跑者費盡心思，以各種扮相展現自我，例如，穿著高粱酒瓶服、以兔耳裝或旗袍裝扮參賽；還有從台南來的女孩黃秀庭在友人手持「歡迎第一大美女黃秀庭」紅木條下健走，吸引眾人目光，讓她覺得有些不好意思。

值得一提的是，台灣腦性麻痺運動休閒協會也派員參與，充分展現運動平權理念。協會理事長周柏宏告訴中央社記者，協會是由一群物理治療師與腦麻家庭所成立，專門推廣國際腦性麻痺運動，近年協會成員使用由業者開發的Frame Runner車參與全台各地的公益馬拉松，甚至遠赴丹麥參與國際賽取得3面金牌。

周柏宏說，這次協會帶領5名腦麻跑者參與金門馬拉松，讓孩子跨出本島，有不一樣的視野。他說，腦麻病友參與運動的復健效果強過醫療復健，一方面讓他們感到興趣，二方面可以藉此與人互動，對孩子的刺激不只是在肢體上，更是在人際關係上。

金門馬拉松主辦單位縣府教育處表示，完成活動者可領取活動專屬金門高粱酒1瓶及風味餐1份；兌換現場並安排活動表演，讓完賽跑者可邊休息、邊欣賞精采節目，現場宛如一場大型嘉年華會。

在開跑前，副縣長李文良致詞表示，這是金門縣政府在疫情後首次辦理如此盛大的活動；隨後他與帛琉觀光部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl）和前南投縣副縣長陳正昇等人共同鳴槍，開啟今年金門馬拉松序幕。

其中，特米突奇爾這次專程來金門觀摩馬拉松，作為帛琉6月首次辦理馬拉松的參考。陳正昇則是告訴中央社記者，去年曾來考察金門料羅灣泳渡，這次則是來看看金門馬拉松。他說，由於金門、澎湖和南投都有辦理泳渡經驗，構想由3縣市共同辦理聯合泳渡。（編輯：謝雅竹）1120211

2023金門馬拉松11日在金馬聯合服務中心前廣場登場，由5公里休閒組打頭陣，有跑者特別穿著高粱酒瓶服等參賽，以各種扮相展現自我。中央社記者黃慧敏攝 112年2月11日