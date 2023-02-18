獅對抗賽李丞齡開轟猛打賞 紅隊安打數掛蛋

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職統一獅隊今天在台南棒球場進行自辦紅白對抗熱身賽，白隊李丞齡在第2局轟出2分砲，全場敲出3安猛打賞；白隊6名投手聯手讓紅隊安打數掛蛋，最終白隊以3比0勝紅隊。

白隊第7棒李丞齡今天擔任右外野手，2局下首打席就從紅隊先發投手林子崴手中轟出2分全壘打，4局下又敲出二壘安打；7局下李丞齡再添安打，接著盜上二壘，靠著失誤及下一棒許哲晏的安打跑回本壘。總計李丞齡3打數敲出3支安打，包含1發全壘打，包辦2打點、2得分。

賽後李丞齡接受轉播單位訪問時表示，最近練習時，外籍打擊教練提醒要積極、確實地擊球，狀況調整得不錯。李丞齡去年球季在一軍出賽51場，他說：「去年是第1次在一軍待這麼久，遇到的狀況也很多，所以現在知道要怎麼調整，今年更積極進攻好球帶，還有投手配球上會做比較多功課，守備上也做很多調整。」

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白隊今天推出6任投手，聯手封鎖紅隊打線，沒讓紅隊敲出任何一支安打，江承諺（原名江辰晏）、姚杰宏、施子謙各投2局，江承峰、劉軒荅、尹柏淮各投1局都沒有失分，其中尹柏淮150公里以上火球連發，最快球速達152公里，演出3上3下。

另外，沒能入選世界棒球經典賽台灣隊30人名單的林安可，今天回到母隊打熱身賽，擔任紅隊先發第5棒、右外野手，不過第2局首打席就被江承諺投出觸身球，打到肩膀再彈到頭部，當場退場休息。（編輯：龍柏安）1120218