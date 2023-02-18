PLG林書豪連2戰繳雙十 鋼鐵人不敵夢想家

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人隊林書豪（右）18日出賽，為抵台後第2戰，全場拿下16分、12籃板，連2戰繳雙十佳績，可惜鋼鐵人終場仍無緣勝利。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人林書豪今天來台後第2戰，拿下16分、12籃板，連2戰繳出「雙十」成績，可惜鋼鐵人最終仍以91比102不敵福爾摩沙台新夢想家。

林書豪12日首度在主場高雄市鳳山體育館披上鋼鐵人戰袍出賽，面對夢想家，繳出21分、13助攻的「雙十」成績，率隊終止4連敗，今天作客台中洲際迷你蛋，再度與夢想家交手。

夢想家吳永盛今天開賽延續前一役手感，首節投進3記三分球，率隊以26比18領先，反觀鋼鐵人單節出現9次失誤，其中林書豪占3次，且受制於夢想家針對性防守，林書豪發揮空間有限，首節僅得5分都與罰球有關。

林書豪次節投進3分球，一度率隊追成7分差，而夢想家盧俊良、陳振傑隨後在外線還以顏色，夢想家半場結束將比分拉開至53比42。

鋼鐵人第3節在洋將悟空（Gokul Natesan）領軍下，開啟10比1攻勢，追成僅剩2分差，但未能延續攻勢，而夢想家靠著洋將卡拉曼（Ilkan Karaman）、吉爾貝克（Brandon Gilbeck）輪流上演扣籃戲碼，加上李德威、吳永盛適時外線火力支援，帶著9分領先進入決勝節。

夢想家決勝節多點開花，鋼鐵人火力則集中在洋將克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）身上，鋼鐵人後續未能逆轉戰局，以11分差敗下陣來。

林書豪加盟鋼鐵人第2戰，上半場攻下12分，下半場出手機會不多，第3節得分掛蛋，第4節則進帳4分，全場合計貢獻16分、12籃板、5助攻、2抄截，但也出現7次失誤。

夢想家此役6人得分雙位數，而洋將卡拉曼繳出來台後的代表作，拿下23分、11籃板、4助攻，幫助球隊拿下2連勝。（編輯：李亨山）1120218