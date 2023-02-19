胡智為等6投手封鎖悍將 台灣隊熱身賽4連勝

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場進行自辦熱身賽，對上中職富邦悍將隊，先發投手胡智為投3.1局無失分，中繼呂彥青、陳冠宇有效化解危機，終場7比0奪下熱身賽4連勝。

台灣隊推出胡智為登板先發，投3.1局被敲2支安打都是二壘安打，出現1次保送，送出4次三振，沒有失分；接著，呂彥青在一、二壘有人危機時登板後援，連飆2次三振化解危機。

因曾仁和受傷退出而遞補進台灣隊的吳哲源在第5局登板，投前2局沒有被敲出安打，不過第7局2出局後接連被葉子霆、戴云真敲安打而退場；左投陳冠宇在有危機時上場救火，讓對方打者擊出滾地球化解；接著，曾峻岳、宋家豪輪流登板都沒有失分，其中宋家豪是報到後首次實戰投球。

台灣隊打線一樣有發揮，2局下范國宸、王柏融、陳晨威接連敲安打，攻下1分後，鄭宗哲再敲1打點安打，之後林立獲保送，張育成敲出二壘安打，帶有2分打點，台灣隊取得4比0領先；7局下台灣隊添1分、8局下再攻下2分，終場以7比0奪下勝利。

此戰范國宸面對母隊富邦悍將，演出3安猛打賞表現，包括一支二壘安打。張育成、鄭宗哲也有雙安演出，維持好手感。

悍將推出江國豪擔任先發投手，投2局失4分；接著肯特登板，僅被敲出1支強襲安打，不過肯特沒有大礙續投，總計2局投球無失分，投出2次三振；之後歐書誠、黃保羅、林振瑋（台灣隊陪練員）、陳冠勳、富藍戈登板，這場是台灣隊首度在熱身賽遇到洋投。（編輯：管中維）1120219