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林子偉續留美國球隊 重回獨立聯盟長島鴨隊

2023/2/22 11:30（2/22 11:50 更新）
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美國獨立聯盟長島鴨隊22日宣布，簽下台灣棒球好手林子偉，球團表示，林子偉去年讓教練團留下深刻印象。（中央社檔案照片）
美國獨立聯盟長島鴨隊22日宣布，簽下台灣棒球好手林子偉，球團表示，林子偉去年讓教練團留下深刻印象。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）美國獨立聯盟長島鴨隊今天宣布，簽下台灣棒球好手林子偉，球團表示，林子偉去年讓教練團留下深刻印象。目前林子偉在經典賽台灣隊集訓，打完經典賽後要繼續在美國等待機會。

林子偉在去年季中被美國職棒大都會隊釋出，之後留在美國等待機會，加入美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），球季結束後又加入澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊，今年初回到台灣備戰世界棒球經典賽，目前仍在集訓中。

長島鴨隊今天在官網宣布「子海嘯」回歸，這將是林子偉在大西洋聯盟的第2個賽季，長島鴨隊總經理帕弗（Michael Pfaff）表示，「上個賽季他給我們教練團留下深刻印象，我們很高興能邀請他回來，用曾經打過大聯盟的人才加強我們球隊的中線」。

林子偉去年在長島鴨隊出賽17場，敲出19支安打，包括3發全壘打、5支二壘安打、1支三壘安打，總計9打點、11得分，打擊率3成07，曾單場擊出3支二壘安打，追平隊史紀錄。（編輯：張雅淨）1120222

#林子偉
#長島鴨隊
#美國獨立聯盟長島鴨隊
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