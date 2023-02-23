PLG命中率不佳 林書豪以最驕傲的一戰自勉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人前2戰命中率不佳，他今天在臉書發文，在NBA曾10投0中卻堅持繼續出手，至今仍感到驕傲，他也勉勵自己保持正向心態迎接後續比賽。

林書豪披上台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）鋼鐵人戰袍後，一舉一動備受關注，12日首戰雖率隊擊退福爾摩沙台新夢想家，但兩隊18日再次交手，林書豪未能帶能球隊搶下勝利，拿下16分、12籃板、5助攻、2抄截，但也出現7次失誤，他賽後直呼，對自己表現不滿意。

林書豪25日將率領鋼鐵人作客新竹縣體育館，出戰新竹街口攻城獅，他今天在臉書上發文表示，籃球生涯最驕傲的一場比賽就是效力於美國職籃NBA洛杉磯湖人時，當時與華盛頓巫師交手，「我投10次球都沒進，拿下0分，我會驕傲，是因為我繼續投」。

林書豪所提及的這場比賽發生在2014年12月3日，當時他出賽22分鐘，全場10次出手都落空，僅貢獻4籃板、5助攻、1阻攻。

林書豪透露，年輕時如果連續3、4球沒投進，就會不敢再投並選擇傳球，但對巫師隊那場比賽，自己則是堅持下去。

林書豪表示，瞭解自己在PLG前2場比賽命中率不高，與過去的水準有落差，但他不願意以被對手包夾防守、對比賽生疏、第一次使用這顆籃球作為藉口，他認為更重要的是第3場比賽保持正向心態，「我相信我的努力，我已經準備好了。如果我有這樣的心態，我就繼續續投，希望這個也能鼓勵到你們」。（編輯：李亨山）1120223