美密西西比大學棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球[影]

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美國密西西比大學棒球隊投手塞英傑23日在比賽時，左右手投球都飆出火球，引起關注。（美聯社）

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）近日美國密西西比大學棒球隊投手塞英傑因為可以「左右開投」引起話題，且他用兩手投球都可以飆出火球，右手投球可以飆出156公里、左手投球也有148公里，是相當罕見的投手。

塞英傑（Jurrangelo Cijntje）是密西西比大學一年級生，他在台灣時間昨天完成大學初登板就引起關注，主投4局無失分，僅被敲出1支安打，飆出7次三振。

特別的是，他在這場比賽展現了「左右開投」，7次三振中有6次是右投，1次是用左投，主要是看對方是左右打而選擇要用哪一手投球，面對右打就用右投，面對左打就改用左投。

而且塞英傑用2手投球，都有超過90英里（約145公里）球速的水準，這場比賽他用右投最快投出97英里（約156公里），左投最快則是92英里（約148公里），雖然他天生是左撇子，但用右投球速更快。

根據大聯盟官網報導，塞英傑原本是左撇子，不過在6歲時因為受到父親影響，一開始就使用右手投球，小時候主要擔任游擊手及捕手。他表示，是在2年前搬到邁阿密後，教練建議他多練左手投球並踏上投手丘，這就開啟了他「左右開投」的生涯。

19歲的塞英傑已經受到美國職棒球探的關注，去年在選秀第18輪被釀酒人隊選中，不過最後他選擇繼續升學。如果未來他順利進入美國職棒，將成為范迪特（Pat Venditte）之後再一個左右開投的球員。（編輯：陳政偉）1120224