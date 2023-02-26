PLG「台灣魔獸」李德威雙十 夢想家送攻城獅6連敗

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台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家「台灣魔獸」李德威26日雖然從替補出賽，但攻下全隊最高的22分，還抓下10個籃板，幫助球隊逆轉勝，以100比94擊敗新竹街口攻城獅。（台新夢想家提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月26日

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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣職籃PLG今天兩地開打，前往新竹踢館的台新夢想家，靠著替補的「台灣魔獸」李德威攻下22分、10籃板，率隊第4節上演逆轉秀，終場以100比94擊敗攻城獅，送給對手6連敗。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅，上個賽季還一路殺到冠軍戰，但本季受到傷兵困擾，戰績始終沒有太大起色，昨天先敗給墊底的高雄17直播鋼鐵人，今天又被福爾摩沙台新夢想家逆轉，吞下6連敗後，戰績跌到第5。

主場作戰的攻城獅，頭號控球後衛高國豪依舊因傷沒能出賽，不過在終場前6分20秒，仍以87比84領先。

沒想到接下來的4分鐘，被夢想家打出一波11比0的攻勢超前比分，儘管攻城獅回敬7比2攻勢追到5分差距，但終場前23秒，夢想家靠著林俊吉4罰3中穩穩留下比賽勝利。

替補上場，卻攻下全隊最高22分的李德威說：「這個賽季我們大家都打得很掙扎，賽前就知道贏球排名可以上升到第4，所以大家都做好準備，最近傷兵都陸續歸隊，相信只要上場的球員做好自己該做的事情，戰績就會慢慢變好。」

李德威全場攻下22分外，還抓下10個籃板，他前一次單場攻下20分以上，已是去年1月7日對富邦勇士拿下的24分，另外，同樣替補上場的林俊吉攻下20分、3助攻。（編輯：管中維）1120226