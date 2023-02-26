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經典賽熱身賽江坤宇攻守佳 與鄭宗哲培養好默契

2023/2/26 23:20
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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽台灣代表隊今天與中信兄弟交手，台灣隊一度落後，江坤宇6局敲出超前比數安打，也對休息室送上愛心手勢；江坤宇與旅外內野手鄭宗哲交流多，默契培養的不錯。

經典賽台灣代表隊今天與中信兄弟隊交手，江坤宇先發打8棒守游擊，今天2局敲出二壘方向飛球出局，5局遭觸身球保送，6局壘上有人時敲出超前比數安打，幫助球隊以3比2拿下勝利。

江坤宇表示，今天有先發出賽，但跟平常的準備沒有太大不同，把比賽感覺找出來，今天對手是母隊兄弟隊，他笑說：「對母隊的投手打起來蠻陌生的、感覺也怪怪的」，但把設定的球路抓好、確實擊球，沒有想太多。

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江坤宇今天攻守有表現，內野守備與旅外野手鄭宗哲二壘、游擊搭檔；江坤宇表示，兩人年紀差不多，也蠻常聊天，會跟鄭宗哲請教很多問題，幾乎都是球場上的事情，「很多他在國外學到的東西，我還沒有學過，就會聽他分享」，也慢慢培養默契、感覺不錯。

今天9局兄弟隊一度有攻勢，1人出局後先靠著保送上壘，後來跑者盜向二壘，台灣隊替補上場捕手高宇杰傳給游擊手江坤宇完成盜壘阻殺。江坤宇表示，兩人在母隊兄弟搭配就很熟悉、沒有問題。（編輯：蕭博文）1120226

#江坤宇
#鄭宗哲
#中信兄弟隊
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