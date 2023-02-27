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經典賽熱身賽演練晚場接午場 台灣隊打線微調

2023/2/27 12:36
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）世界棒球經典賽自辦熱身賽模擬正式賽安排，昨天晚場比賽、今天中午場比賽，球員有睡不飽的狀況，台灣隊總教練林岳平表示，大家都是職業選手，也是透過熱身賽模擬正式賽狀況。

世界棒球經典賽自辦熱身賽昨天台灣隊晚間7時與中職中信兄弟隊交手，今天打中午12時的比賽，在新莊棒球場與中職味全龍隊交手，昨天比賽打完回到飯店已經晚間11、12時，今天早上9時許又開始賽前熱身練習。

台灣隊總教練林岳平表示，正式比賽第3戰、第4戰也是晚場接午場的比賽，安排自辦熱身賽，就是要讓球員調整演練生活作息，也有心理準備知道該怎麼面對，睡不飽也沒辦法，比賽就是這樣安排，但大家都是職業選手，要想辦法去挑整。

吳念庭首場自辦熱身賽先發打5棒，今天與味全龍隊交手改打2棒，林岳平表示，吳念庭的狀況確實還沒有到最佳，今天棒次往前移，也讓他再多一點機會調整。

台灣隊今天自辦熱身賽先發投手是胡智為，先發打序1到9棒也有微調，依序為鄭宗哲（二壘）、吳念庭（三壘）、林子偉（右外野）、張育成（指定打擊）、范國宸（一壘）、成晉（左外野）、陳傑憲（中外野）、林岱安（捕手）、江坤宇（游擊）。（編輯：張雅淨）1120227

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