UBA政大跨季35連勝 林彥廷目標不要輸

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UBA大專籃球聯賽男子組8強賽持續展開，政治大學1日拿下跨季35連勝。政大後衛林彥廷（左）細數若球隊要完成3連霸，得要40連勝，他說，原本沒注意到連勝數字，「現在一講，壓力就來了，目標就是不要輸」。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）衛冕軍政治大學今天在UBA大專籃球聯賽男子組8強賽以86比56輕取台師大，陣中後衛林彥廷賽後聽聞球隊已締造35連勝，大吃一驚，他表示，儘管會有壓力，但目標就是不要輸。

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽昨天休兵1天後，今天繼續在台北體育館展開第4天賽程，最終8隊將取戰績前4名，晉級4強賽。

政大出戰台師大一役，12名上場球員都有得分進帳，且讓台師大第1、3節都僅得9分，最終政大就以30分差大勝，複賽4戰全勝。

政大陣中塞內加爾籍外籍生莫巴耶（Mbaye Mouhamedlamine）拿下17分、10籃板，而游艾喆表現全面，繳出17分、6籃板、5抄截，林彥廷貢獻10分、12籃板。

對於政大締造跨季35連勝，總教練陳子威儘管心裡有數，但他表示，並不會在球員面前提起，「人家講連勝遲早會終止，目前我們也沒有輸的本錢， 現在是最關鍵時刻，就把比賽打好，相信結果就是我們想要的」。

林彥廷賽後被問及連勝場次，第一時間以為只有「20連勝」，被媒體提醒後才得知已經35連勝，當場驚訝不已。

林彥廷細數若球隊要完成3連霸，得要40連勝，他透露，原本沒有注意到連勝數字，「現在一講，壓力就來了，目標就是不要輸」。

林彥廷預計今年將投入職籃選秀，本季定位於雙能衛的他，透過與不同隊友搭配，以及向游艾喆請益，越來越有心得，對於進入職籃後，無論打1或2號位，他都相當有信心。（編輯：張雅淨）1120301