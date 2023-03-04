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UBA健行科大輕取國體 隔4年再以複賽第1晉4強

2023/3/4 20:35（3/4 20:53 更新）
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UBA大專籃球聯賽健行科大4日在8強賽最後一戰對上國立體大，儘管開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱（白衣左）27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定挺進4強。中央社記者張新偉攝　112年3月4日
UBA大專籃球聯賽健行科大4日在8強賽最後一戰對上國立體大，儘管開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱（白衣左）27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定挺進4強。中央社記者張新偉攝　112年3月4日
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（中央社記者黎建忠台北4日電）UBA健行科大今天在8強賽最後一戰對上國立體大雖然開賽熱機慢，但靠著蔡宸綱27分、8籃板帶領下，仍以77比58獲勝，確定以6勝1敗搶下複賽第1晉級4強。

大專籃球聯賽（UBA）健行科大已經連續8年都闖進4強，也是自從106學年度後，第2次以複賽龍頭之姿闖進4強。健行科大隊史拿過3次UBA總冠軍，分別是105學年度，以及107、108學年度的2連霸。

今天對上國體大，雖然雙方實力有段差距，但健行科大首節慢熱，加上國體大3分球命中率超過5成，僅以20比19微幅領先。

第2節起，健行科大就完全掌握優勢和攻守節奏，逐漸將差距擴大到20分以上。

身高196公分的健行科大蔡宸綱，全場3分球7投3中，拿下27分，連續2場都有好表現。他說：「剛開始加入健行科大的時候，太著重在投3分球，但其實自己可以做的事情還有很多，所以這2場才慢慢調整回狀態。」

健行教練劉孟竹也對蔡宸綱讚譽有加：「他這種身高還有這麼好的外線手感，不論打3號或者4號都非常好用，尤其他蓋火鍋的時間差都抓得很好，有他加入後，也讓我們球隊的鋒線身高相當出色。」

健行科大在4強的對手，就是台灣師大，偏偏健行科大在8強唯一的1敗，就是來自台師大，當時被台師大的林信寬砍進49分。

劉孟竹說：「我想這也是個很好的經驗，下次再對壘，我想我們會做出很好的針對性防守，展現出球隊應有的強度和韌性。」（編輯：陳政偉）1120304

UBA大專籃球聯賽8強戰，健行科大4日最後一役對上國立體大，球員高錦瑋（右）全場貢獻14分4助攻，助隊以77比58獲勝，確定以6勝1敗搶下複賽第1、晉級4強。中央社記者張新偉攝　112年3月4日
UBA大專籃球聯賽8強戰，健行科大4日最後一役對上國立體大，球員高錦瑋（右）全場貢獻14分4助攻，助隊以77比58獲勝，確定以6勝1敗搶下複賽第1、晉級4強。中央社記者張新偉攝　112年3月4日
大專籃球聯賽（UBA）健行科大已連續8年闖進4強，今年也是自從106學年度後，第2次以複賽龍頭之姿挺進4強，4日在8強賽中，健行科大劉丞勳（右）全場貢獻13分4助攻。中央社記者張新偉攝 112年3月4日
大專籃球聯賽（UBA）健行科大已連續8年闖進4強，今年也是自從106學年度後，第2次以複賽龍頭之姿挺進4強，4日在8強賽中，健行科大劉丞勳（右）全場貢獻13分4助攻。中央社記者張新偉攝 112年3月4日
UBA大專籃球聯賽8強賽持續展開，健行科大蔡宸綱（中）4日交手國立體大，全場3分球7投3中，共拿下27分，助隊以77比58獲勝，順利以複賽第1之姿闖進4強。中央社記者張新偉攝 112年3月4日
UBA大專籃球聯賽8強賽持續展開，健行科大蔡宸綱（中）4日交手國立體大，全場3分球7投3中，共拿下27分，助隊以77比58獲勝，順利以複賽第1之姿闖進4強。中央社記者張新偉攝 112年3月4日
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